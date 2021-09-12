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В новом эпицентре заражения ковидом в Китае ужесточили ограничения

В частности, желающие покинуть населённый пункт должны иметь отрицательный тест на коронавирус, запрещена работа кинотеатров, музеев и библиотек.

12 сентября, 15:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жителям рекомендовано не покидать китайский город Путянь в провинции Фуцзянь после того, как там была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечается, что те, кто всё же хочет выехать за пределы населённого пункта, должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, вводится ряд других ограничений. Так, кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть закрыты для посетителей, а рестораны — ограничить часы работы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом. Им стала восточная провинция Фуцзянь, где за прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 20 человек — 19 внутренних случаев заражения зафиксировали в городе Путянь, а ещё один — в городе Цюаньчжоу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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