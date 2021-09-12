В новом эпицентре заражения ковидом в Китае ужесточили ограничения

Жителям рекомендовано не покидать китайский город Путянь в провинции Фуцзянь после того, как там была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечается, что те, кто всё же хочет выехать за пределы населённого пункта, должны иметь отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, вводится ряд других ограничений. Так, кинотеатры, музеи и библиотеки должны быть закрыты для посетителей, а рестораны — ограничить часы работы.