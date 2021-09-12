Вдова народного артиста СССР и Украины Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала, что на отдыхе с дочерью и внуками в Греции едва не утонула в открытом море. Семья проводила время на круизном катамаране, и в какой-то момент Нелли Михайловна оказалась за бортом.

"Спасла меня моя внучка, кстати. Я стала кричать: "Мишель, Мишель", — сказала Кобзон в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.

Несмотря на то что девушка была рядом, из-за волн она не сразу услышала бабушку. Однако всё же смогла её спасти. Кобзон заметила, что не назвала бы отдых на катамаране у островов спокойным, скорее экстремальным.