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"Спасла внучка": Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в Греции

Отдых на круизных катамаранах 70-летняя Нелли Михайловна назвала скорее экстремальным, чем спокойным.

12 сентября, 15:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Вдова народного артиста СССР и Украины Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала, что на отдыхе с дочерью и внуками в Греции едва не утонула в открытом море. Семья проводила время на круизном катамаране, и в какой-то момент Нелли Михайловна оказалась за бортом.

"Спасла меня моя внучка, кстати. Я стала кричать: "Мишель, Мишель", — сказала Кобзон в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.

Несмотря на то что девушка была рядом, из-за волн она не сразу услышала бабушку. Однако всё же смогла её спасти. Кобзон заметила, что не назвала бы отдых на катамаране у островов спокойным, скорее экстремальным.

"Он нам достался ребёнком": вдова Кобзона впервые показала приёмного сына

"Он нам достался ребёнком": вдова Кобзона впервые показала приёмного сына

А ранее Лайф рассказывал, как 16-летняя внучка Кобзона Арнелла-Мари Раппопорт свела с ума пользователей, которые увидели, какой красивой она выросла. Девушка не стремится к публичности, но её фото уже начали набирать популярность в Сети, ведь внешность Арнеллы-Мари мало кого может оставить равнодушным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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