"Спасла внучка": Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в Греции
Отдых на круизных катамаранах 70-летняя Нелли Михайловна назвала скорее экстремальным, чем спокойным.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Вдова народного артиста СССР и Украины Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала, что на отдыхе с дочерью и внуками в Греции едва не утонула в открытом море. Семья проводила время на круизном катамаране, и в какой-то момент Нелли Михайловна оказалась за бортом.
"Спасла меня моя внучка, кстати. Я стала кричать: "Мишель, Мишель", — сказала Кобзон в эфире передачи "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.
Несмотря на то что девушка была рядом, из-за волн она не сразу услышала бабушку. Однако всё же смогла её спасти. Кобзон заметила, что не назвала бы отдых на катамаране у островов спокойным, скорее экстремальным.
А ранее Лайф рассказывал, как 16-летняя внучка Кобзона Арнелла-Мари Раппопорт свела с ума пользователей, которые увидели, какой красивой она выросла. Девушка не стремится к публичности, но её фото уже начали набирать популярность в Сети, ведь внешность Арнеллы-Мари мало кого может оставить равнодушным.
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