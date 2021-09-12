Изменившаяся Трусова сделала пять четверных в произвольной программе

Российская фигуристка Александра Трусова сделала сразу пять четверных элементов во время произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Так, по ходу программы 17-летняя воспитанница Этери Тутберидзе сделала четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель — тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц — тройной сальхов через ойлер.

Позже она поделилась с журналистами своими эмоциями от совершённой серии элементов во время проката.