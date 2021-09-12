Изменившаяся Трусова сделала пять четверных в произвольной программе
Позже она призналась, что теперь мечтает это повторить во время соревнований.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская фигуристка Александра Трусова сделала сразу пять четверных элементов во время произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
Так, по ходу программы 17-летняя воспитанница Этери Тутберидзе сделала четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель — тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц — тройной сальхов через ойлер.
Позже она поделилась с журналистами своими эмоциями от совершённой серии элементов во время проката.
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"Я рада, конечно, что у меня получилось. Часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду стараться сделать лучше на турнирах", — отметила Трусова.
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