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Изменившаяся Трусова сделала пять четверных в произвольной программе

Позже она призналась, что теперь мечтает это повторить во время соревнований.

12 сентября, 15:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская фигуристка Александра Трусова сделала сразу пять четверных элементов во время произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Так, по ходу программы 17-летняя воспитанница Этери Тутберидзе сделала четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель — тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц — тройной сальхов через ойлер.

Позже она поделилась с журналистами своими эмоциями от совершённой серии элементов во время проката.

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"Я рада, конечно, что у меня получилось. Часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду стараться сделать лучше на турнирах", — отметила Трусова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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