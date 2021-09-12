Москва призвала к скорейшему возобновлению переговоров по иранской ядерной сделке

Москва призывает к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы приветствуем итоги поездки господина [Рафаэля] Гросси (генеральный директор МАГАТЭ. — Прим. Лайфа) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", — написал он на своей странице в "Твиттере".