Москва призвала к скорейшему возобновлению переговоров по иранской ядерной сделке
Согласно СВПД, республика должна допустить к мониторингу за ядерными объектами специалистов МАГАТЭ, а Запад — начать снимать введённые ранее санкции.
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Москва призывает к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы приветствуем итоги поездки господина [Рафаэля] Гросси (генеральный директор МАГАТЭ. — Прим. Лайфа) в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", — написал он на своей странице в "Твиттере".
СВПД — соглашение между Ираном и рядом государств по иранской ядерной программе. Согласно ему, республика должна допустить мониторинг специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за ядерными объектами, а Запад — снимать введённые ранее санкции.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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