В Иркутской области совершил жёсткую посадку самолёт L-410

Информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ. По данным Лайфа, на борту самолёта находилось 16 человек — 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо из них выжили и сумели выбраться. О состоянии остальных информации нет, поскольку люди оказались зажаты в салоне.