НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Иркутской области совершил жёсткую посадку самолёт L-410

На борту судна находятся 14 пассажиров и два члена экипажа. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России.

12 сентября, 16:06
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

"В четырёх километрах юго-западнее населённого пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жёсткую посадку самолёт L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское", — передаёт агентство.

Информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ. По данным Лайфа, на борту самолёта находилось 16 человек — 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо из них выжили и сумели выбраться. О состоянии остальных информации нет, поскольку люди оказались зажаты в салоне.

"Героем я себя не чувствую": Командир Прытков дал первое интервью о жёсткой посадке Ан-28 под Томском

"Героем я себя не чувствую": Командир Прытков дал первое интервью о жёсткой посадке Ан-28 под Томском

В августе в Иванове вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку. Тогда при авиапроисшествии никто не пострадал.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1