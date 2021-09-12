В Иркутской области совершил жёсткую посадку самолёт L-410
На борту судна находятся 14 пассажиров и два члена экипажа. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
"В четырёх километрах юго-западнее населённого пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жёсткую посадку самолёт L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское", — передаёт агентство.
Информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ. По данным Лайфа, на борту самолёта находилось 16 человек — 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо из них выжили и сумели выбраться. О состоянии остальных информации нет, поскольку люди оказались зажаты в салоне.
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