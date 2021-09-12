В Омске таксист вылетел на тротуар и сбил трёх пешеходов

В Омске водитель такси вылетел на тротуар, снеся ограждения, и сбил трёх пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.







"Водитель автомобиля "Фольксваген-Поло", мужчина 1992 года рождения, выехал через встречную полосу движения на левый тротуар, где допустил наезд на пешеходное ограждение и в дальнейшем на пешеходов, стоящих перед регулируемым пешеходным переходом", — уточняется в релизе.

На кадрах с места происшествия видно, что у автомобиля сильно покорёжило переднюю часть. При этом на тротуаре валяются детали машины и части ограждения.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали трое пешеходов: две женщины — 1978 и 1982 года рождения — и мужчина 1958 года рождения. Информация об их состоянии не приводится. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.