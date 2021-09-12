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Вертолёт Ми-8 отправился на поиски разбившегося в Иркутской области самолёта

По предварительным данным, воздушное судно разрушилось при падении, четыре человека выжили, остальные зажаты в салоне.

12 сентября, 16:24
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

Спасательный вертолёт Ми-8 отправился в сторону села Казачинского Иркутской области, близ которого совершил жёсткую посадку самолёт L-410. Об этом сообщают экстренные службы. Ситуация осложняется сильным туманом.

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Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находится 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека выжили, остальные оказались зажаты в салоне.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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