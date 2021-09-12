Вертолёт Ми-8 отправился на поиски разбившегося в Иркутской области самолёта
По предварительным данным, воздушное судно разрушилось при падении, четыре человека выжили, остальные зажаты в салоне.
Фото © МЧС РФ
Спасательный вертолёт Ми-8 отправился в сторону села Казачинского Иркутской области, близ которого совершил жёсткую посадку самолёт L-410. Об этом сообщают экстренные службы. Ситуация осложняется сильным туманом.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находится 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека выжили, остальные оказались зажаты в салоне.
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