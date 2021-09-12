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Портрет кота Мостика и ещё четыре мурала украсили трассу "Таврида" в Крыму

Теперь на участке с 261-го по 265-й километр автолюбители могут любоваться изображениями рассвета, заката и большой карты России.

12 сентября, 16:34
<p>Фото © Новости "Тавриды"</p>

Фото © Новости "Тавриды"

Художники арт-кластера "Таврида" создали пять огромных росписей на подпорных стенах и опорах мостов вдоль федеральной трассы "Таврида". Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Акция стала частью фестиваля стрит-арта, который входит в программу фестиваля "Таврида-Арт". Общая площадь муралов, над которыми работали восемь художников, — 3500 квадратных метра.

По словам резидента арт-кластера и лидера команды Desarte365 Александра Милицина, две опоры дорожной развязки возле Крымского моста украсили изображение самого сооружения, чаек, а также знаменитого пушистого блогера — кота Мостика. Остальные муралы расположились между 261-м и 265-м километром трассы под Севастополем.

Фото © Новости "Тавриды"

Фото © Новости "Тавриды"

"На самом крупном мурале (площадью около 1300 квадратных метров) изображён закат над полуостровом Меганом", — сказал Милицин.

Фото © Новости "Тавриды"

Фото © Новости "Тавриды"

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На четвёртом, созданном в стилистике мультфильмов, художники превратили подпорную стену в большую карту России и нарисовали на ней автомобильчик, едущий из Якутска в Крым. На пятом изображён рассвет в Большом каньоне Крыма.

  • Фото © Новости "Тавриды"
    Фото © Новости "Тавриды"
  • Фото © Новости "Тавриды"
    Фото © Новости "Тавриды"
  • Фото © Новости "Тавриды"
    Фото © Новости "Тавриды"

Фото © Новости "Тавриды"

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В течение следующих нескольких лет вдоль автодороги планируется создать более 90 арт-объектов и превратить трассу в крупнейшую в мире галерею стрит-арта протяжённостью 250 километров.

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А ранее Лайф рассказывал, как первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко исполнил мечту поборовшей рак школьницы о полёте на воздушном шаре в рамках всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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