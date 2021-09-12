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Лукашенко рассказал, как глава Евросовета просил Путина надавить на него

По словам президента Белоруссии, он видел стенограмму того разговора. Лидер республики отметил, что российский коллега очень хорошо его знает.

12 сентября, 16:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Гунеев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель пытался убедить российского лидера Владимира Путина надавить на своего белорусского коллегу для решения различных вопросов.

"Мишель… звонит Путину: "Вы там надавите на Лукашенко". Владимир Владимирович хорошо знает Лукашенко. Я читал эту стенограмму", — сказал глава Белоруссии журналистам.

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По словам лидера республики, Путин подчеркнул, что Белоруссия — независимое государство, и порекомендовал Мишелю лично переговорить с Лукашенко. При этом президент России отметил, что Евросовет вышел на диалог с представителями радикального движения "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане. На это глава организации ответил, что радикалы контролируют территорию, чем вызвал недоумение у российского лидера. "А что, Лукашенко Беларусь не контролирует?" — уточнил Путин у Мишеля.

Президент республики отметил, что западные политики "заходят, как псы побитые", и пытаются надавить на него через спорт, культуру и другие направления.

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"Начинают наших ребят давить ни за что: вышел [Дмитрий] Басков [спортивный функционер] с флагом за президента — враг, мы требуем исключить тебя из федерации [хоккея Белоруссии]. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение", — подчеркнул глава республики.

Лукашенко при этом отметил, что диалог с европейскими странами ведётся, однако их требования касаются внутренней политики страны.

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Ранее Лукашенко заявил, что не намерен разговаривать с Западом до снятия "безмозглых" санкций. Президент Белоруссии отметил, что ограничительные меры унижают граждан республики.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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