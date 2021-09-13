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СК назвал две версии крушения L-410 в Иркутской области

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. В ближайшее время специалисты приступят к расшифровке чёрных ящиков.

13 сентября, 07:27
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

В Следственном комитете озвучили две основные версии крушения самолёта L-410 в Иркутской области, в результате которого погибло четыре человека.

"В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники", — говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Обнаружен чёрный ящик, и в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке данных. В аэропорту Иркутска произведена выемка полётной документации, образцов топлива и технических жидкостей.

Чудом не пострадавший пассажир рухнувшего L-410 рассказал о крушении

Чудом не пострадавший пассажир рухнувшего L-410 рассказал о крушении

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал L-410.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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