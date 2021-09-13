СК назвал две версии крушения L-410 в Иркутской области

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Обнаружен чёрный ящик, и в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке данных. В аэропорту Иркутска произведена выемка полётной документации, образцов топлива и технических жидкостей.

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал L-410.