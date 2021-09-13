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В новосибирском Marriott нашли мёртвым скульптора Игоря Самарина

Деятелю искусств было всего 33 года. По данным местных СМИ, его обнаружили в номере отеля, дверь которого была заперта изнутри.

13 сентября, 07:20
<p>Игорь Самарин. Фото © VK / Игорь Самарин</p>

Игорь Самарин. Фото © VK / Игорь Самарин

Известный новосибирский скульптор Игорь Самарин был найден мёртвым в отеле "Марриотт" в минувшую пятницу, 10 сентября. Об этом сообщила его сестра, психолог Анастасия Самарина. Девушка уверена, что её 33-летнего брата убили, поэтому попросила общественность не оставлять ситуацию без внимания.

"Чтобы это убийство не осталось безнаказанным, чтобы расследование выяснило, почему молодой талантливый парень был убит в центре города", — отметила Анастасия в посте на своей странице в "Инстаграме".

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По её словам, в роковой день Самарин пришёл в гостиницу вместе с подругой на деловую встречу. При этом он не снимал там номер, а присутствовал в качестве гостя. Других подробностей трагедии девушка не приводит. По данным портала NGS, скульптора нашли в номере, дверь которого была заперта изнутри. Сейчас по факту случившегося следователи ведут доследственную проверку. По данным источника Лайфа, речь идёт о самоубийстве.

Сестра Самарина добавила, что прощание со скульптором состоится 13 сентября по адресу Кропоткина, 112. Он будет похоронен на Заельцовском кладбище.

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Самарин преподавал в Новосибирской государственной архитектурной академии, занимался ландшафтной скульптурой, а также восстановлением памятников времён ВОВ. Он является автором скульптуры "Лев и львица" и ещё нескольких ландшафтных проектов, расположенных вблизи жилых комплексов города.

Ранее Лайф рассказывал, что в Северодвинске подростки зарезали сверстника за замечание. Сейчас правоохранители разыскивают предполагаемых убийц 17-летнего парня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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