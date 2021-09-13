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В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Паралимпиады в Токио

Помощник президента Игорь Левитин отметил, что российские спортсмены в ходе соревнований установили 17 новых мировых рекордов.

13 сентября, 07:12

Фото © LIFE / Павел Баранов

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам — серебряным и бронзовым призёрам летних Паралимпийских игр в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.

  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

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"Рад приветствовать вас в Кремле и поздравить с успешным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио", — обратился Левитин к паралимпийцам.

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Он отметил, что многие спортсмены были вынуждены пропустить прошлые летние Игры, которые проходили в Рио-де-Жанейро, однако сила воли и настоящий бойцовский характер не позволили им сдаться. И в этом году, несмотря на сложные обстоятельства в связи с коронавирусом, российские паралимпийцы наглядно показали, что могут преодолеть всё, подчеркнул Левитин.

  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Фото © LIFE / Павел Баранов
    Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

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"Очень волнительно вручать награды. И все эти девять лет закалили не только вас, но и ваших тренеров", — указал он.

Левитин добавил, что в ходе соревнований российскими спортсменами было установлено 17 новых мировых рекордов. Всего наши паралимпийцы завоевали 118 медалей различного достоинства, что является рекордным показателем для сборной.

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В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что РФ всегда будет заботиться о своих спортсменах, а в Токио паралимпийцы совершили настоящий подвиг.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал золотых чемпионов Игр в Токио гордостью России. Российский лидер отметил, что спортсмены РФ на Олимпиаде сражались достойно, несмотря на политизированные решения в адрес сборной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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