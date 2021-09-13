В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Паралимпиады в Токио
Помощник президента Игорь Левитин отметил, что российские спортсмены в ходе соревнований установили 17 новых мировых рекордов.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам — серебряным и бронзовым призёрам летних Паралимпийских игр в Токио. Церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце.
"Рад приветствовать вас в Кремле и поздравить с успешным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио", — обратился Левитин к паралимпийцам.
Он отметил, что многие спортсмены были вынуждены пропустить прошлые летние Игры, которые проходили в Рио-де-Жанейро, однако сила воли и настоящий бойцовский характер не позволили им сдаться. И в этом году, несмотря на сложные обстоятельства в связи с коронавирусом, российские паралимпийцы наглядно показали, что могут преодолеть всё, подчеркнул Левитин.
"Очень волнительно вручать награды. И все эти девять лет закалили не только вас, но и ваших тренеров", — указал он.
Левитин добавил, что в ходе соревнований российскими спортсменами было установлено 17 новых мировых рекордов. Всего наши паралимпийцы завоевали 118 медалей различного достоинства, что является рекордным показателем для сборной.
В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что РФ всегда будет заботиться о своих спортсменах, а в Токио паралимпийцы совершили настоящий подвиг.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин назвал золотых чемпионов Игр в Токио гордостью России. Российский лидер отметил, что спортсмены РФ на Олимпиаде сражались достойно, несмотря на политизированные решения в адрес сборной.
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