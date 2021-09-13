Песков ответил на вопрос, будет ли Путин голосовать на выборах досрочно
Голосование в этом году будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, не собирается ли Владимир Путин проголосовать на выборах в Госдуму досрочно.
"Сообщим своевременно", — заявил Лайфу Песков.
Напомним, выборы в Госдуму будут проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.
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