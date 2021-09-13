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Песков ответил на вопрос, будет ли Путин голосовать на выборах досрочно

Голосование в этом году будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

13 сентября, 07:11
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, не собирается ли Владимир Путин проголосовать на выборах в Госдуму досрочно.

"Сообщим своевременно", заявил Лайфу Песков.

Напомним, выборы в Госдуму будут проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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