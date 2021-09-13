Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над своим сербским коллегой, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в турнире Большого шлем — на Открытом чемпионате Соединённых Штатов. О своих ощущениях после финальной встречи турнира спортсмен рассказал в беседе с телеканалом "Звезда".

"Уже прошло какое-то время, но эмоции осознать так и не удалось, поэтому в принципе не могу ничего добавить, кроме радости, облегчения, гордости в каком-то смысле. Пока я не выиграл два шлема, надеюсь, что когда-нибудь мне это удастся и намного больше, но быть в одном ряду с Кафельником, Сафиным, выиграть Большой шлем — просто что-то невероятное! И на самом деле тяжело найти слова", — отметил Медведев.

Он добавил, что теннис — достаточно брутальный вид спорта, так как человек, который проигрывает, на следующий день после игры летит домой, и неважно, на каком этапе соревнований это произошло — нет "никакого утешительного финала или ещё чего-то". Теннисист отметил, что в каком-то смысле всегда сочувствуешь проигравшему сопернику и понимаешь его чувства.

"Естественно, я не был в ситуации, как Новак, который почти добился календарного Большого шлема, но я искренне ему сочувствую за то, что я ему помешал добиться истории", — добавил Медведев.

Он также рассказал о годовщине свадьбы — 12 сентября теннисист и его супруга отмечают три года жизни в браке. Спортсмен отметил, что после победы в полуфинале турнира понял, что не успеет подготовить какой-либо подарок для жены, поэтому решил преподнести тот, который мог предложить, — победу.

"Я очень люблю Дашу и знаю, что ей больше ничего, кроме этого, не нужно, и очень рад, что смог ей такой подарок преподнести", — заключил Медведев.