НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Помешал добиться истории": Медведев поделился эмоциями после победы над Джоковичем на US Open

Теннисист также рассказал, что 12 сентября у них с супругой третья годовщина свадьбы, однако из-за турнира единственный подарок, который он смог преподнести жене, — победа.

13 сентября, 06:48
<p>Даниил Медведев. Фото © ТАСС / AP</p>

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / AP

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над своим сербским коллегой, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в турнире Большого шлем — на Открытом чемпионате Соединённых Штатов. О своих ощущениях после финальной встречи турнира спортсмен рассказал в беседе с телеканалом "Звезда".

"Уже прошло какое-то время, но эмоции осознать так и не удалось, поэтому в принципе не могу ничего добавить, кроме радости, облегчения, гордости в каком-то смысле. Пока я не выиграл два шлема, надеюсь, что когда-нибудь мне это удастся и намного больше, но быть в одном ряду с Кафельником, Сафиным, выиграть Большой шлем — просто что-то невероятное! И на самом деле тяжело найти слова", — отметил Медведев.

"Падение кирпича" из FIFA: Медведев объяснил своё странное поведение после победы на US Open

"Падение кирпича" из FIFA: Медведев объяснил своё странное поведение после победы на US Open

Он добавил, что теннис — достаточно брутальный вид спорта, так как человек, который проигрывает, на следующий день после игры летит домой, и неважно, на каком этапе соревнований это произошло — нет "никакого утешительного финала или ещё чего-то". Теннисист отметил, что в каком-то смысле всегда сочувствуешь проигравшему сопернику и понимаешь его чувства.

"Естественно, я не был в ситуации, как Новак, который почти добился календарного Большого шлема, но я искренне ему сочувствую за то, что я ему помешал добиться истории", — добавил Медведев.

Вошла в историю: 18-летняя британка шокировала всех, вдруг выиграв US Open

Вошла в историю: 18-летняя британка шокировала всех, вдруг выиграв US Open

Он также рассказал о годовщине свадьбы — 12 сентября теннисист и его супруга отмечают три года жизни в браке. Спортсмен отметил, что после победы в полуфинале турнира понял, что не успеет подготовить какой-либо подарок для жены, поэтому решил преподнести тот, который мог предложить, — победу.

"Я очень люблю Дашу и знаю, что ей больше ничего, кроме этого, не нужно, и очень рад, что смог ей такой подарок преподнести", — заключил Медведев.

Напомним, Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема. Россиянин в третий раз играл в финале US Open. Он обыграл Джоковича со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Падение кирпича" из FIFA: Медведев объяснил своё странное поведение после победы на US Open

сегодня в 02:21

Этот египетский спортсмен стал чудом Паралимпиады, ведь он играет в настольный теннис без рук

27 августа, 07:52

Упал от радости: Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема

вчера в 22:34

Памфилова ожидает явку на выборах в Госдуму не ниже, чем в 2016 году

сегодня в 06:40

В Кабуле приземлился первый после ухода американцев пассажирский самолёт

сегодня в 06:29

Новости партнеров

Layer 1