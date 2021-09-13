В Кабуле приземлился первый после ухода американцев пассажирский самолёт
По данным СМИ, на борту лайнера пакистанской авиакомпании находилось всего около десяти человек.
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В аэропорту Кабула приземлился первый после вывода американских войск самолёт, который совершил международный коммерческий рейс. Об этом сообщает агентство AFP.
"Самолёт пакистанских международных авиалиний приземляется в аэропорту Кабула, это первый международный коммерческий рейс, приземлившийся с тех пор, как талибы* вернули власть", — говорится в сообщении издания в "Твиттере".
Источник AFP отмечает, что на борту приземлившегося самолёта находилось "около десяти человек".
Ранее стало известно, что талибы переименовали аэропорт в Кабуле — они убрали из названия имя бывшего президента Афганистана Хамида Карзая.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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