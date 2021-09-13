В Кабуле приземлился первый после ухода американцев пассажирский самолёт

В аэропорту Кабула приземлился первый после вывода американских войск самолёт, который совершил международный коммерческий рейс. Об этом сообщает агентство AFP.

"Самолёт пакистанских международных авиалиний приземляется в аэропорту Кабула, это первый международный коммерческий рейс, приземлившийся с тех пор, как талибы* вернули власть", — говорится в сообщении издания в "Твиттере".

Источник AFP отмечает, что на борту приземлившегося самолёта находилось "около десяти человек".

Ранее стало известно, что талибы переименовали аэропорт в Кабуле — они убрали из названия имя бывшего президента Афганистана Хамида Карзая.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.