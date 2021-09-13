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В Кабуле приземлился первый после ухода американцев пассажирский самолёт

По данным СМИ, на борту лайнера пакистанской авиакомпании находилось всего около десяти человек.

13 сентября, 06:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSpFm7brQFH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxartechnologies</a></p>

Фото © Instagram / maxartechnologies

В аэропорту Кабула приземлился первый после вывода американских войск самолёт, который совершил международный коммерческий рейс. Об этом сообщает агентство AFP.

"Самолёт пакистанских международных авиалиний приземляется в аэропорту Кабула, это первый международный коммерческий рейс, приземлившийся с тех пор, как талибы* вернули власть", — говорится в сообщении издания в "Твиттере".

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Источник AFP отмечает, что на борту приземлившегося самолёта находилось "около десяти человек".

Ранее стало известно, что талибы переименовали аэропорт в Кабуле — они убрали из названия имя бывшего президента Афганистана Хамида Карзая.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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