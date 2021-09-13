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Стало известно, сколько классов в Москве ушли на карантин с 1 сентября из-за ковида

Как отметила заммэра столицы, на дистанционном обучении также могут находиться ребята, которые по другим причинам пребывают в больницах, а также на спортивных сборах.

13 сентября, 06:02
<p>Фото © ТАСС / EPA </p>

Фото © ТАСС / EPA

В школах Москвы с начала учебного года на карантин из-за коронавируса ушло чуть более 1% классов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

"В этом году с 1 сентября дети уже две недели учатся очно, и чуть более 1% классов — это немного — находятся на сегодняшний день на карантине и продолжают обучение наравне с ребятами из своей параллели", — рассказала заммэра.

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Ракова отметила, что дети уходят на карантин, как только в классе появляется заболевший. Кроме того, на дистанционном обучении также могут находиться ребята, которые по другим причинам пребывают в больницах, а также на спортивных сборах.

Ранее Ракова сообщила, что учебные заведения Москвы не планируют переводить на дистанционку. При этом заммэра столицы отметила, что для некоторых ребят удалённый формат обучения является уникальной возможностью не отставать от программы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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