Стало известно, сколько классов в Москве ушли на карантин с 1 сентября из-за ковида

В школах Москвы с начала учебного года на карантин из-за коронавируса ушло чуть более 1% классов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

"В этом году с 1 сентября дети уже две недели учатся очно, и чуть более 1% классов — это немного — находятся на сегодняшний день на карантине и продолжают обучение наравне с ребятами из своей параллели", — рассказала заммэра.

Ракова отметила, что дети уходят на карантин, как только в классе появляется заболевший. Кроме того, на дистанционном обучении также могут находиться ребята, которые по другим причинам пребывают в больницах, а также на спортивных сборах.