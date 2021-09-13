Учебные заведения Москвы не планируют переводить на дистанционку

Власти Москвы не планируют полностью переводить учебные заведения в дистанционный формат обучения. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

"Никогда дистанционное обучение не сможет заменить очное. Но в некоторых ситуациях перед нами стоял выбор не между очным и дистанционном, а либо взрывной рост заболеваемости и, как следствие, смертности, или дистанционное образование. <…> Планов на переход на дистанционное образование у нас нет, но для определённых категорий ребят это уникальная, по сути дела, возможность сохранить обучение, не отставая", — сообщила Ракова.

Она также отметила, что почти весь 2020 год учащиеся старших классов получали образование дистанционно. При этом к осени, как подчеркнула заммэра, специалисты существенно доработали систему МЭШ. Ракова рассказала, что всего за время дистанционного обучения было проведено 17 миллионов онлайн-уроков, в которых одновременно участвовало до 600 тысяч школьников. Однако, как только эпидемиологическая ситуация позволила, учебные заведения сразу вернулись к обычному режиму работы.

Ракова также рассказала, что власти пока не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц во всех школах Москвы, однако в некоторых учреждениях могут провести такой эксперимент по согласию родителей.