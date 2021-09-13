Россиянам дали возможность пожаловаться на некачественное мясо и рыбу
Специалисты смогут рассказать о требованиях к таким продуктам, а ещё помогут составить претензию в адрес продавца.
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В России запущена горячая линия, посвящённая вопросам качества и безопасности мяса и рыбы. Роспотребнадзор сообщил, что акция будет действовать с сегодняшнего дня и до 24 сентября во всех регионах.
"Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к её маркировке, качеству, безопасности и срокам годности, дадут рекомендации по правильному выбору мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд, помогут в оформлении претензии в адрес продавца", — рассказали в ведомстве.
Узнать номер горячей линии можно, посетив сайт управления Роспотребнадзора своего региона.
Ранее Лайф рассказывал, что в Минфине исключили введение налога на мясо в России. Ведомство не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство страны.
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