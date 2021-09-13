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Россиянам дали возможность пожаловаться на некачественное мясо и рыбу

Специалисты смогут рассказать о требованиях к таким продуктам, а ещё помогут составить претензию в адрес продавца.

13 сентября, 04:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России запущена горячая линия, посвящённая вопросам качества и безопасности мяса и рыбы. Роспотребнадзор сообщил, что акция будет действовать с сегодняшнего дня и до 24 сентября во всех регионах.

"Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к её маркировке, качеству, безопасности и срокам годности, дадут рекомендации по правильному выбору мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд, помогут в оформлении претензии в адрес продавца", — рассказали в ведомстве.

В Минсельхозе рассказали о грядущем снижении цен на мясо

В Минсельхозе рассказали о грядущем снижении цен на мясо

Узнать номер горячей линии можно, посетив сайт управления Роспотребнадзора своего региона.

Ранее Лайф рассказывал, что в Минфине исключили введение налога на мясо в России. Ведомство не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство страны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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