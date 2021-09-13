Россиянам дали возможность пожаловаться на некачественное мясо и рыбу

В России запущена горячая линия, посвящённая вопросам качества и безопасности мяса и рыбы. Роспотребнадзор сообщил, что акция будет действовать с сегодняшнего дня и до 24 сентября во всех регионах.

"Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к её маркировке, качеству, безопасности и срокам годности, дадут рекомендации по правильному выбору мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд, помогут в оформлении претензии в адрес продавца", — рассказали в ведомстве.

Узнать номер горячей линии можно, посетив сайт управления Роспотребнадзора своего региона.