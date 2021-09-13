Япония выразила России протест из-за инцидента на воздушной границе

Япония по дипломатическим каналам направила России протест в связи с инцидентом, который, по версии Токио, имел место 12 сентября. В японском Минобороны заявляли, что российский Ан-26 якобы дважды залетал в воздушное пространство этой страны.

"Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам направило российской стороне протест и потребовало не допустить повторения [инцидента], — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като на пресс-конференции.