НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На пяти регионах испытают новую систему оплаты труда педагогов

Эксперимент рассчитан на один год, стартует он в 2022-м. Пока известны только основные параметры.

13 сентября, 03:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство выбрало регионы, на которых опробуют новую систему оплаты труда педагогов. Оклады и уровень доплаты к ним будут определены на федеральном уровне, в то время как сейчас суммы разные от региона к региону. Как пишет "Коммерсант", эксперимент проведут в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии.

Как сообщает газета, затронуты будут дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования. Проект рассчитан на год, он будет запущен в мае 2022-го.

"Подход будет опираться на укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах. Особое внимание будет уделено недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ", — поясняли ранее в Минпросвещения.

Осенью повысят зарплаты и пособия работникам: Кто станет получать больше и на сколько

Осенью повысят зарплаты и пособия работникам: Кто станет получать больше и на сколько

Некоторая свобода у регионов всё же останется. Им будет дано право самостоятельно назначать дополнительные выплаты, делать это смогут и сами образовательные учреждения. О каких суммах идёт речь, пока не определено. Станет ясно к апрелю 2022 года.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы предложила создать единый оклад для молодых учителей. По мнению парламентария, это поспособствует повышению престижа профессии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Большая перемена: Учительница начала торговать собой по совету мужа и теперь зарабатывает в 12 раз больше него

вчера в 07:00

17 тысяч россиян получают зарплату в миллион рублей и более: кем они работают и в каких регионах живут

6 сентября, 11:50

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить

сегодня в 03:13

Терапевт дал советы, как ускорить выздоровление при ОРВИ

сегодня в 04:04

Бен Аффлек спас Лопес от слишком шустрого фаната в аэропорту

сегодня в 03:45

Новости партнеров

Layer 1