На пяти регионах испытают новую систему оплаты труда педагогов

Правительство выбрало регионы, на которых опробуют новую систему оплаты труда педагогов. Оклады и уровень доплаты к ним будут определены на федеральном уровне, в то время как сейчас суммы разные от региона к региону. Как пишет "Коммерсант", эксперимент проведут в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии.

Как сообщает газета, затронуты будут дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования. Проект рассчитан на год, он будет запущен в мае 2022-го.

"Подход будет опираться на укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах. Особое внимание будет уделено недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ", — поясняли ранее в Минпросвещения.

Некоторая свобода у регионов всё же останется. Им будет дано право самостоятельно назначать дополнительные выплаты, делать это смогут и сами образовательные учреждения. О каких суммах идёт речь, пока не определено. Станет ясно к апрелю 2022 года.