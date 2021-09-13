Учёные обнаружили удивительное свойство обычного чая

Исследование влияния чая на мыслительные способности, проведённое учёными Пекинского университета, хоть и показало ожидаемые результаты, тем не менее выявило один любопытный феномен. Прежде всего, данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление этого напитка улучшает когнитивные способности и поддерживает здоровье. Из обоих этих свойств вытекает третье, прежде неизвестное.

"Наши результаты показывают, что чай помогает улучшить когнитивные функции при работе со сложными задачами", — цитирует одного из авторов исследования Rai Al Youm.

В исследовании участвовало 100 человек, которым предстояло решить несколько задач-головоломок разного уровня сложности. До начала испытания каждому участнику было предложено выпить либо стакан воды, либо чашку чёрного чая. Уникальный результат проявился в том, что более сложные тексты, требующие творческого подхода, гораздо успешнее решались теми, кто пил травяной напиток. И было обнаружено, что чай способствует более настойчивому решению заданий. Этот феномен учёные назвали "эффектом разделения половин". Также участники "чайной" группы были более радостными и терпеливыми, в отличие от тех, кто пил воду.

"Результаты имеют важное практическое значение для тех, кто занимается творчеством или склонен к переутомлению", — говорится в исследовании.