Пентагон увидел угрозу в испытании КНДР новой крылатой ракеты
По мнению Вашингтона, Пхеньян по-прежнему сосредоточен на развитии своей программы развития вооружения.
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Пентагону известно о новых ракетных пусках, произведённых в КНДР в рамках испытания ракеты большой дальности. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.
"Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнёрами", — отмечают американские военные.
В Пентагоне считают, что Пхеньян "по-прежнему сосредоточен" на развитии своего вооружения. Как полагают в США, это представляет угрозу для самой Северной Кореи и её соседей.
Ранее Лайф сообщал, что КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности, которая стала результатом "двухлетних достижений" в науке и оборонной сфере.
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