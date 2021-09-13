Пентагон увидел угрозу в испытании КНДР новой крылатой ракеты

Пентагону известно о новых ракетных пусках, произведённых в КНДР в рамках испытания ракеты большой дальности. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.

"Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнёрами", — отмечают американские военные.

В Пентагоне считают, что Пхеньян "по-прежнему сосредоточен" на развитии своего вооружения. Как полагают в США, это представляет угрозу для самой Северной Кореи и её соседей.