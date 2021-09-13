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Пентагон увидел угрозу в испытании КНДР новой крылатой ракеты

По мнению Вашингтона, Пхеньян по-прежнему сосредоточен на развитии своей программы развития вооружения.

13 сентября, 02:16
<p>Фото © U.S. Air Force / Getty Images</p>

Фото © U.S. Air Force / Getty Images

Пентагону известно о новых ракетных пусках, произведённых в КНДР в рамках испытания ракеты большой дальности. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.

"Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнёрами", — отмечают американские военные.

Пентагон испытал ракету-перехватчик наземного базирования

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В Пентагоне считают, что Пхеньян "по-прежнему сосредоточен" на развитии своего вооружения. Как полагают в США, это представляет угрозу для самой Северной Кореи и её соседей.

Ранее Лайф сообщал, что КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности, которая стала результатом "двухлетних достижений" в науке и оборонной сфере.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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