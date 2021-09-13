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Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности

Государственные СМИ отметили, что это стало результатом двухлетних достижений в научной и оборонной сфере.

12 сентября, 21:19
<p>Фото © ТАСС / KCNA</p>

Фото © ТАСС / KCNA

В КНДР провели испытание новой ракеты — крылатой, с большой дальностью. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Пхеньяна.

Как отмечается, испытания проводились в субботу и воскресенье. Они стали результатом двухлетней работы команды разработчиков. Подчёркивается, что создание такой ракеты стало возможным благодаря достижениям в научной и оборонной сфере в последние два года.

По данным ЦТАК, успешными оказались все этапы испытаний, как проверка двигателей и их полётных характеристик, так и проверка боеголовки.

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Напомним, что весной этого года в КНДР заявили об испытании новой тактической ракеты. США затем заподозрили Северную Корею в производстве плутония из-за "пара и дыма" на ядерном объекте.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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