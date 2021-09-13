Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности

В КНДР провели испытание новой ракеты — крылатой, с большой дальностью. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Пхеньяна.

Как отмечается, испытания проводились в субботу и воскресенье. Они стали результатом двухлетней работы команды разработчиков. Подчёркивается, что создание такой ракеты стало возможным благодаря достижениям в научной и оборонной сфере в последние два года.