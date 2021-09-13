Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности
Государственные СМИ отметили, что это стало результатом двухлетних достижений в научной и оборонной сфере.
Фото © ТАСС / KCNA
В КНДР провели испытание новой ракеты — крылатой, с большой дальностью. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Пхеньяна.
Как отмечается, испытания проводились в субботу и воскресенье. Они стали результатом двухлетней работы команды разработчиков. Подчёркивается, что создание такой ракеты стало возможным благодаря достижениям в научной и оборонной сфере в последние два года.
По данным ЦТАК, успешными оказались все этапы испытаний, как проверка двигателей и их полётных характеристик, так и проверка боеголовки.
Напомним, что весной этого года в КНДР заявили об испытании новой тактической ракеты. США затем заподозрили Северную Корею в производстве плутония из-за "пара и дыма" на ядерном объекте.
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