Раскрыто местонахождение вновь объявившегося 11 сентября главаря "Аль-Каиды"

Раскрыто предполагаемое местонахождение главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири, чьё видеообращение было опубликовано в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Соединённых Штатах. Как сообщил бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ Майкл Морелл в интервью программе Face the Nation на телеканале CBS, аз-Завахири находится в Афганистане, его укрывает "Талибан"*.

"Мы предполагаем, что "Талибан" предоставляет убежище "Аль-Каиде". Это означает, что талибы сейчас укрывают аз-Завахири", — заявил Морелл.

Он считает, что победа талибов в Афганистане и то, как спешно США выводили свои войска из этой страны, вдохновило террористов по всему миру.

"Я думаю, мы увидим приток террористов обратно, и это одна из причин, которые делают Афганистан более опасным, чем другие места на планете", — сказал экс-директор ЦРУ.

Ранее о подобных выводах говорил глава британской MI5 Кен Маккаллум. По его мнению, террористы могут вновь поставить всех перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров.

Как сообщал Лайф ранее, в своём обращении, распространившемся 11 сентября в Сети, аз-Завахири "восхваляет" военного из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, который в декабре 2019 года застрелил нескольких человек на военной базе США в штате Флорида.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек. А ранее в США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября". Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.