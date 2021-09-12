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В Сети в годовщину терактов 11 сентября появилось обращение лидера "Аль-Каиды"

Что примечательно, в феврале ходили слухи о том, что Айман аз-Завахири умер в конце 2020-го от астмы.

12 сентября, 18:40
<p>Фото © Robert Giroux / Getty Images</p>

Фото © Robert Giroux / Getty Images

Лидер террористической группировки "Аль-Каида"* Айман аз-Завахири записал видеообращение в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Соединённых Штатах. Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, которая следит за информационной активностью боевиков. Интересно, что в феврале в СМИ появлялась информация о смерти аз-Завахири.

Обращение аз-Завахири распространилось в Сети 11 сентября. На нём главарь террористов "восхваляет" военного из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, который в декабре 2019 года застрелил нескольких человек на военной базе США в штате Флорида. Аз-Завахири также заявил, что "Иерусалим никогда не будет иудаизирован".

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили самолёты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё один самолёт рухнул в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло около трёх тысяч человек.

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Ранее ФБР США начало публиковать секретные документы о терактах 11 сентября 2001 года. Один из них касается расследования терактов 20-летней давности, эпизода о возможной связи саудовских дипломата и шпиона с исполнителями атаки на США.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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