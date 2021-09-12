Песков — о программах России и Белоруссии: Это, как говорят, win-win situation

В союзных программах России и Белоруссии нет никаких минусов ни для одной из сторон, от них все останутся в плюсе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не то что одна страна окажется в плюсе, другая — в минусе. Это, как говорят, win-win situation. То есть здесь выигрывают обе страны", — сказал Песков в эфире программы "Контуры" на ОНТ.

Официальный представитель Кремля заметил, что скептики, заявляющие о попытках кого-то поглотить другого или что один из участников оказывается в положении подопечного, абсолютно не правы. Он назвал критику союзных программ проявлением недоброжелательности.