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Песков — о программах России и Белоруссии: Это, как говорят, win-win situation

Критика союзного сотрудничества является проявлением недоброжелательности, заметил представитель Кремля.

12 сентября, 18:14
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

В союзных программах России и Белоруссии нет никаких минусов ни для одной из сторон, от них все останутся в плюсе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не то что одна страна окажется в плюсе, другая — в минусе. Это, как говорят, win-win situation. То есть здесь выигрывают обе страны", — сказал Песков в эфире программы "Контуры" на ОНТ.

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Официальный представитель Кремля заметил, что скептики, заявляющие о попытках кого-то поглотить другого или что один из участников оказывается в положении подопечного, абсолютно не правы. Он назвал критику союзных программ проявлением недоброжелательности.

А ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал Белоруссию не бояться "поглощения" Россией. Все дружественные страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет, напомнил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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