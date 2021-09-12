Песков — о программах России и Белоруссии: Это, как говорят, win-win situation
Критика союзного сотрудничества является проявлением недоброжелательности, заметил представитель Кремля.
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В союзных программах России и Белоруссии нет никаких минусов ни для одной из сторон, от них все останутся в плюсе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не то что одна страна окажется в плюсе, другая — в минусе. Это, как говорят, win-win situation. То есть здесь выигрывают обе страны", — сказал Песков в эфире программы "Контуры" на ОНТ.
Официальный представитель Кремля заметил, что скептики, заявляющие о попытках кого-то поглотить другого или что один из участников оказывается в положении подопечного, абсолютно не правы. Он назвал критику союзных программ проявлением недоброжелательности.
А ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал Белоруссию не бояться "поглощения" Россией. Все дружественные страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет, напомнил он.
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