Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области

Кадры спасательной операции на месте крушения самолёта в Иркутской области. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось первое видео с места спасательной операции, развёрнутой на месте экстренной посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

"Носилки нужны, помогать будем!" — говорят собравшиеся у реки Киренги.

Как видно на кадрах, на место уже прибыли скорые. По данным Лайфа, погибло по меньшей мере четыре человека, в том числе один из пилотов. Первыми к пассажирам упавшего борта вышли местные жители — молодой человек и врач.