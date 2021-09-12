Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области
По нашим данным, погибло четыре человека, в том числе один из пилотов. Три человека зажаты в салоне воздушного судна, севшего на деревья.
Фото © LIFE
Кадры спасательной операции на месте крушения самолёта в Иркутской области. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось первое видео с места спасательной операции, развёрнутой на месте экстренной посадки самолёта L-410 в Иркутской области.
"Носилки нужны, помогать будем!" — говорят собравшиеся у реки Киренги.
Как видно на кадрах, на место уже прибыли скорые. По данным Лайфа, погибло по меньшей мере четыре человека, в том числе один из пилотов. Первыми к пассажирам упавшего борта вышли местные жители — молодой человек и врач.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.
Комментариев: 0