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Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области

По нашим данным, погибло четыре человека, в том числе один из пилотов. Три человека зажаты в салоне воздушного судна, севшего на деревья.

12 сентября, 18:03

Фото © LIFE

Кадры спасательной операции на месте крушения самолёта в Иркутской области. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось первое видео с места спасательной операции, развёрнутой на месте экстренной посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

"Носилки нужны, помогать будем!" — говорят собравшиеся у реки Киренги.

Как видно на кадрах, на место уже прибыли скорые. По данным Лайфа, погибло по меньшей мере четыре человека, в том числе один из пилотов. Первыми к пассажирам упавшего борта вышли местные жители — молодой человек и врач.

Лайф публикует список пассажиров и экипажа жёстко севшего в Иркутской области самолёта L-410

Лайф публикует список пассажиров и экипажа жёстко севшего в Иркутской области самолёта L-410

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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