"Нижний Новгород" вырвал победу в гостевом матче против "Динамо" в РПЛ

Автором первого гола в матче стал Денис Макаров. Забить ему удалось в самом начале игры. Отметим, что во втором тайме нижегородцы получили право на пенальти, однако Сулейманов не сумел попасть в ворота Шунина. Немногим позже гости взялись за дело: сначала Горбунов счёт сравнял, а затем Калинский подарил одну из главных сенсаций тура. В конце Н’Жи упустил реальный шанс счёт сравнять, но не забил пенальти.