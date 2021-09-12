"Нижний Новгород" вырвал победу в гостевом матче против "Динамо" в РПЛ
По ходу матча хозяева долго вели в счёте, однако по итогу упустили возможность выйти на второе место в лиге.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" в родных стенах уступило "Нижнему Новгороду" в матче седьмого тура РПЛ со счётом 1:2.
Автором первого гола в матче стал Денис Макаров. Забить ему удалось в самом начале игры. Отметим, что во втором тайме нижегородцы получили право на пенальти, однако Сулейманов не сумел попасть в ворота Шунина. Немногим позже гости взялись за дело: сначала Горбунов счёт сравнял, а затем Калинский подарил одну из главных сенсаций тура. В конце Н’Жи упустил реальный шанс счёт сравнять, но не забил пенальти.
В итоге подопечные Сандро Шварца упустили шанс подняться на второе место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" же после семи туров замыкает первую шестёрку.
Футбол. РПЛ
7-й тур
"Динамо" — "Нижний Новгород" — 1:2
Гол: Макаров 13’ (1:0), Горбунов 75’ (1:1), Калинский 83‘ (1:2)
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