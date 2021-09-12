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"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лидс", а Салах забил 100-й гол в АПЛ

Команда Юргена Клоппа вместе с "Челси" и МЮ возглавляет турнирную таблицу лиги.

12 сентября, 17:51
<p>Фото Instagram / liverpoolfc</p>

Фото Instagram / liverpoolfc

"Ливерпуль" на выезде нанёс поражение "Лидсу" в матче четвёртого тура АПЛ.

В дебюте встречи счёт открыл Мохаммед Салах, для которого этот мяч стал сотым в АПЛ. Во втором тайме красные увеличили преимущество усилиями Фабиньо и Мане. В итоге разгромная победа команды Клоппа — 3:0.

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Теперь в активе "Ливерпуля" 10 очков и делёжка первого места в турнирной таблице вместе с МЮ и "Челси".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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