Лайф публикует список пассажиров и экипажа жёстко севшего в Иркутской области самолёта L-410

Лайф публикует список пассажиров и экипажа совершившего жёсткую посадку в Иркутской области самолёта L-410, который двигался по маршруту Иркутск — село Казачинское. Как сообщает источник в экстренных службах, всего на борту находилось 16 человек, включая двух пилотов.

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.