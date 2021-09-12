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Лайф публикует список пассажиров и экипажа жёстко севшего в Иркутской области самолёта L-410

Скорые ждут пострадавших на другом берегу реки Киренги. Часть спасателей добралась до места ЧП, самолёт, по нашим данным, полностью разрушен.

12 сентября, 17:50
<p>Скорые ждут пострадавших на другом берегу реки. Фото © LIFE</p>

Скорые ждут пострадавших на другом берегу реки. Фото © LIFE

Лайф публикует список пассажиров и экипажа совершившего жёсткую посадку в Иркутской области самолёта L-410, который двигался по маршруту Иркутск — село Казачинское. Как сообщает источник в экстренных службах, всего на борту находилось 16 человек, включая двух пилотов.

Экипаж:

1. Махнутин Николай

2. Черненко Владимир

Пассажиры:

1. Андреев Александр Сергеевич

2. Бужинская Илона Александровна

3. Гужва Виталий Сергеевич

4. Карнаухов Вадим Анатольевич

5. Кокшарова Людмила Станиславовна

6. Кононов Вадим Сергеевич

7. Кудына Антон Васильевич

8. Полулях Елена Васильевна

9. Попович Татьяна Андреевна

10. Сафонова Ольга Викторовна

11. Семёнова Ольга Викторовна

12. Слесарева Анастасия Юрьевна

13. Тараканов Владимир Петрович

14. Широков Александр Сергеевич

Обнаружен упавший в Иркутской области самолёт

Обнаружен упавший в Иркутской области самолёт

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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