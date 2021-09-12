Спасатели обнаружили упавший в Иркутской области самолёт

Спасателям удалось обнаружить разбившийся в Казачинско-Ленском районе Иркутской области пассажирский самолёт L-410. Как стало известно Лайфу, они уже состыковались с пассажирами.

Люди на месте громко кричали фразы "помогите" и "спасите" и услышали выстрелы, которые производили сотрудники. Также они заметили свет от фонарей.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которые приводятся на сайте областной администрации, пожара при крушении не было. Конструкция воздушного судна деформирована, некоторые пассажиры оказались зажаты, но, предварительно, все живы.

"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолёта. Конструкция самолёта деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают", — отметил Кобзев.