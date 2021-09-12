Спасатели обнаружили упавший в Иркутской области самолёт
Пассажиры громко кричали и услышали выстрелы, которые производили сотрудники.
Фото © Сайт авиакомпании "Сила"
Спасателям удалось обнаружить разбившийся в Казачинско-Ленском районе Иркутской области пассажирский самолёт L-410. Как стало известно Лайфу, они уже состыковались с пассажирами.
Люди на месте громко кричали фразы "помогите" и "спасите" и услышали выстрелы, которые производили сотрудники. Также они заметили свет от фонарей.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которые приводятся на сайте областной администрации, пожара при крушении не было. Конструкция воздушного судна деформирована, некоторые пассажиры оказались зажаты, но, предварительно, все живы.
"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолёта. Конструкция самолёта деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают", — отметил Кобзев.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.
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