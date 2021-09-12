СК: Все пассажиры жёстко севшего в Иркутской области самолёта, предварительно, живы

По предварительным данным, все пассажиры самолёта L-410, совершившего жёсткую посадку в Иркутской области, живы. Один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщили в СК РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров.