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СК: Все пассажиры жёстко севшего в Иркутской области самолёта, предварительно, живы

По данным ведомства, один человек находится в тяжёлом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

12 сентября, 17:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

По предварительным данным, все пассажиры самолёта L-410, совершившего жёсткую посадку в Иркутской области, живы. Один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщили в СК РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

О жёсткой посадке самолёта L-410 в Прибайкалье первой сообщила пассажирка

О жёсткой посадке самолёта L-410 в Прибайкалье первой сообщила пассажирка

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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