"Бульба всему голова": В Белоруссии появился памятник картошке
Местные власти выразили надежду, что монумент станет визитной карточкой всего Узденского района и вскоре обретёт популярность у туристов.
Фото © Портал Mlyn.by
Памятник картошке установили в агрогородке Дещенка Узденского района Минской области. Как сообщает портал Mlyn.by, место для возведения монумента выбрано не случайно, так как именно там каждую осень проводятся картофельные ярмарки и фестивали.
Отмечается, что проект будущего памятника местные жители выбирали целый год. Среди возможных вариантов были картофель с усами и чубом, с соломенной шляпой и национальным белорусским флагом. Но в конце концов победил макет камня, сверху которого установлена корзина с картошкой.
На церемонии открытия монумента, которое сопровождалось музыкой и танцами, власти Дещенки выразили надежду, что "знак бульбе" станет визитной карточкой всего Узденского района, а вскоре обретёт популярность у туристов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве появится памятник борщу. Горожане сами смогут выбрать место для установки скульптуры, а позднее пройдёт открытый конкурс на лучшую идею инсталляции.
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