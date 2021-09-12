Памятник картошке установили в агрогородке Дещенка Узденского района Минской области. Как сообщает портал Mlyn.by, место для возведения монумента выбрано не случайно, так как именно там каждую осень проводятся картофельные ярмарки и фестивали.









Отмечается, что проект будущего памятника местные жители выбирали целый год. Среди возможных вариантов были картофель с усами и чубом, с соломенной шляпой и национальным белорусским флагом. Но в конце концов победил макет камня, сверху которого установлена корзина с картошкой.

На церемонии открытия монумента, которое сопровождалось музыкой и танцами, власти Дещенки выразили надежду, что "знак бульбе" станет визитной карточкой всего Узденского района, а вскоре обретёт популярность у туристов.