НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Бульба всему голова": В Белоруссии появился памятник картошке

Местные власти выразили надежду, что монумент станет визитной карточкой всего Узденского района и вскоре обретёт популярность у туристов.

12 сентября, 17:41

Фото © Портал Mlyn.by

Памятник картошке установили в агрогородке Дещенка Узденского района Минской области. Как сообщает портал Mlyn.by, место для возведения монумента выбрано не случайно, так как именно там каждую осень проводятся картофельные ярмарки и фестивали.

  • Фото © Портал Mlyn.by
    Фото © Портал Mlyn.by
  • Фото © Портал Mlyn.by
    Фото © Портал Mlyn.by
  • Фото © Портал Mlyn.by
    Фото © Портал Mlyn.by
  • Фото © Портал Mlyn.by
    Фото © Портал Mlyn.by

Фото © Портал Mlyn.by

1 / 4

Отмечается, что проект будущего памятника местные жители выбирали целый год. Среди возможных вариантов были картофель с усами и чубом, с соломенной шляпой и национальным белорусским флагом. Но в конце концов победил макет камня, сверху которого установлена корзина с картошкой.

На церемонии открытия монумента, которое сопровождалось музыкой и танцами, власти Дещенки выразили надежду, что "знак бульбе" станет визитной карточкой всего Узденского района, а вскоре обретёт популярность у туристов.

В Киеве спустя 20 лет демонтировали памятник дружбе с Москвой

В Киеве спустя 20 лет демонтировали памятник дружбе с Москвой

Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве появится памятник борщу. Горожане сами смогут выбрать место для установки скульптуры, а позднее пройдёт открытый конкурс на лучшую идею инсталляции.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1