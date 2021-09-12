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При крушении самолёта в Иркутской области погибло минимум четыре человека

Спасатели добрались до места трагедии и обнаружили переломы рук и ног у многих пассажиров, эвакуировать их будут на носилках.

12 сентября, 18:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Некоторые из спасателей смогли добраться до места крушения пассажирского самолёта L-410 в Казачинско-Ленинском районе Иркутской области. Как стало известно Лайфу, в результате катастрофы есть погибшие — их как минимум четверо, среди них один из пилотов — Владимир Черненко.

Кроме того, лишь несколько пассажиров могут передвигаться самостоятельно, практически у всех переломы рук и ног. Спасатели также устроили перекличку, из 14 человек отозвались лишь девять. Остальные могли погибнуть или находятся под завалами самолёта, который при падении разрушился.

Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области

Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта, а нашли его местные жители.

Лайф публикует список пассажиров и экипажа жёстко севшего в Иркутской области самолёта L-410

Лайф публикует список пассажиров и экипажа жёстко севшего в Иркутской области самолёта L-410

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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