При крушении самолёта в Иркутской области погибло минимум четыре человека

Некоторые из спасателей смогли добраться до места крушения пассажирского самолёта L-410 в Казачинско-Ленинском районе Иркутской области. Как стало известно Лайфу, в результате катастрофы есть погибшие — их как минимум четверо, среди них один из пилотов — Владимир Черненко.

Кроме того, лишь несколько пассажиров могут передвигаться самостоятельно, практически у всех переломы рук и ног. Спасатели также устроили перекличку, из 14 человек отозвались лишь девять. Остальные могли погибнуть или находятся под завалами самолёта, который при падении разрушился.