Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Европейским союзом, но на это также необходима политическая воля Брюсселя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я в этом убеждён, что лидеры наших стран заинтересованы, и они это не скрывают, в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями <...> Но танго можно танцевать только вдвоём, поэтому, сохраняя такое желание, мы должны дождаться, когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля", — сказал представитель Кремля в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.