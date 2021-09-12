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"Танго можно танцевать только вдвоём": РФ и Белоруссия заинтересованы в выстраивании добрых отношений с ЕС, заявил Песков

В первую очередь речь идёт о восстановлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, отметили в Кремле, указав, что диалог необходим для ухода от санкционной политики.

12 сентября, 18:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Европейским союзом, но на это также необходима политическая воля Брюсселя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я в этом убеждён, что лидеры наших стран заинтересованы, и они это не скрывают, в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями <...> Но танго можно танцевать только вдвоём, поэтому, сохраняя такое желание, мы должны дождаться, когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля", — сказал представитель Кремля в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

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В частности, главам государств интересно восстановление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ЕС, отметил Песков. По его словам, диалог необходим для ухода от санкционной политики европейских лидеров.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Он отметил, что контакты Москвы с Брюсселем сведены к минимуму из-за политики ЕС. При этом указал на готовность российской стороны развивать прагматичный диалог.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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