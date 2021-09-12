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"Избивали, пока не сломали ребро": Отсидевший 14 лет в Гуантанамо рассказал о жутких пытках в тюрьме

В молодости Мохаммеда Слахи завербовали террористы. Поняв, куда он попал, мужчина поспешил разорвать связь с организацией и уехал в США. Однако один телефонный звонок заточил его за решётку.

12 сентября, 18:29

Отсидевший 14 лет в Гуантанамо по ложному делу рассказал о жутких пытках в тюрьме. Видео © RT

Мохаммед Слахи, отсидевший в американской тюрьме Гуантанамо 14 лет и написавший об этом книгу "Мавританец", рассказал о жутких пытках и хитрости спецслужб США. По его словам, из-за издевательств он был вынужден сознаться в преступлениях, к которым не имеет никакого отношения.

"Меня лишали сна, избивали до тех пор, пока не сломали ребро, надолго лишали еды. Я подвергался надругательствам сексуального характера. Мне не давали спать в течение первых 70 дней — звучит как ложь, но это правда", — приводит RT его слова.

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Мужчина привлёк внимание американских спецслужб после поездки в афганский тренировочный лагерь "Аль-Каиды"*, где был завербован террористами. В то время, как признался Мохаммед, он был очень молод и дезинформирован, поэтому моджахедам легко удалось запудрить ему мозги.

"Это была огромная машина пропаганды, возглавляемая США, а также их западными и арабскими союзниками. Мне нарисовали картину, которая не соответствовала действительности. Я думал, речь о правом деле", — пояснил мавританец.

Через некоторое время Мохаммед решил уйти от террористов и вернулся в Штаты. Но в конце 1990-х с телефона Усамы бен Ладена ему позвонил двоюродный брат с просьбой о помощи больному отцу. Тогда спецслужбы взяли во внимание этот инцидент и вспомнили о нём только после теракта 11 сентября. Вскоре Слахи предъявили обвинения в пособничестве террористам и заключили в Гуантанамо на долгих 14 лет.

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Ранее СМИ сообщили, что россиянин Мингазов может быть репатриирован из ОАЭ на родину. Без предъявления обвинения он был узником тюрьмы Гуантанамо почти 15 лет, а в 2017 году переведён в Эмираты.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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