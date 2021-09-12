"Избивали, пока не сломали ребро": Отсидевший 14 лет в Гуантанамо рассказал о жутких пытках в тюрьме

В молодости Мохаммеда Слахи завербовали террористы. Поняв, куда он попал, мужчина поспешил разорвать связь с организацией и уехал в США. Однако один телефонный звонок заточил его за решётку.