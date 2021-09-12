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Бежавших из Афганистана лётчиков начали перебрасывать из Узбекистана

Первый рейс с военными и их родственниками направился в ОАЭ. Пока о дальнейшем маршруте не известно. Изначально планировалось доставить людей в Доху.

12 сентября, 20:44
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/usairforce/48000752736/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">US Air Force</a></p>

Фото © Flickr / US Air Force

Начата переброска афганских лётчиков и их семей, находившихся около месяца на территории Узбекистана после прихода радикального движения "Талибан"* к власти в Афганистане. Первая группа была вывезена из страны. Она вылетела в рамках соглашения с США, несмотря на давление талибов, требовавших их возвращения Кабулу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По сообщению издания, первый рейс с афганскими пилотами и их родственниками вылетел в ОАЭ. Хотя сообщалось изначально, что их перебросят "на военную базу США в Дохе". На данный момент нет сведений о том, перебросят ли лётчиков в Штаты или другую страну. Госдепартамент США и представители Узбекистана в Вашингтоне эту информацию не комментируют.

Ранее Лайф сообщал, что в общей сложности в Узбекистане укрывались 585 афганских лётчиков, членов экипажей и их родственников. Также в стране находится 46 афганских военных самолётов и вертолётов, незаконно пересёкших узбекское воздушное пространство в районе полигона Термез 14–15 августа.

Стало известно, сколько самолётов и вертолётов досталось талибам

Стало известно, сколько самолётов и вертолётов досталось талибам

Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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