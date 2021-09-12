Бежавших из Афганистана лётчиков начали перебрасывать из Узбекистана

Начата переброска афганских лётчиков и их семей, находившихся около месяца на территории Узбекистана после прихода радикального движения "Талибан"* к власти в Афганистане. Первая группа была вывезена из страны. Она вылетела в рамках соглашения с США, несмотря на давление талибов, требовавших их возвращения Кабулу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По сообщению издания, первый рейс с афганскими пилотами и их родственниками вылетел в ОАЭ. Хотя сообщалось изначально, что их перебросят "на военную базу США в Дохе". На данный момент нет сведений о том, перебросят ли лётчиков в Штаты или другую страну. Госдепартамент США и представители Узбекистана в Вашингтоне эту информацию не комментируют.

Ранее Лайф сообщал, что в общей сложности в Узбекистане укрывались 585 афганских лётчиков, членов экипажей и их родственников. Также в стране находится 46 афганских военных самолётов и вертолётов, незаконно пересёкших узбекское воздушное пространство в районе полигона Термез 14–15 августа.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.