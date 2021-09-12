В Иркутской области один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта L-410 не только выжил, но даже почти не получил травм: отделался только царапинами. Счастливчиком оказался 34-летний Антон К. Первое обследование показало, что у него нет переломов.

Выживший в крушении L-410 Антон К. Фото © Соцсети

По последним данным Лайфа, погибло четыре человека. Это пилот и трое пассажиров. Несколько человек смогли выбраться из обломков воздушного судна самостоятельно. Ещё нескольких удалось вытащить. Заблокированы были тела нескольких погибших.

По нашим данным, среди пассажиров были федеральный судья Ольга Семёнова и помощник прокурора Казачинско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева. Обеих достали живыми.