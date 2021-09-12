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Родился в рубашке: Один из пассажиров рухнувшего в Приангарье L-410 отделался только царапинами

По последним данным, погибло четыре человека. Выживших приходится эвакуировать на лодках, поскольку самолёт упал на остров.

12 сентября, 20:02
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

В Иркутской области один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта L-410 не только выжил, но даже почти не получил травм: отделался только царапинами. Счастливчиком оказался 34-летний Антон К. Первое обследование показало, что у него нет переломов.

Выживший в крушении L-410 Антон К. Фото © Соцсети

Выживший в крушении L-410 Антон К. Фото © Соцсети

По последним данным Лайфа, погибло четыре человека. Это пилот и трое пассажиров. Несколько человек смогли выбраться из обломков воздушного судна самостоятельно. Ещё нескольких удалось вытащить. Заблокированы были тела нескольких погибших.

По нашим данным, среди пассажиров были федеральный судья Ольга Семёнова и помощник прокурора Казачинско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева. Обеих достали живыми.

Выжившие ждут помощи на земле: Лайф публикует фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Выжившие ждут помощи на земле: Лайф публикует фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным даннным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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