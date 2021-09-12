Родился в рубашке: Один из пассажиров рухнувшего в Приангарье L-410 отделался только царапинами
По последним данным, погибло четыре человека. Выживших приходится эвакуировать на лодках, поскольку самолёт упал на остров.
Фото © МЧС РФ
В Иркутской области один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта L-410 не только выжил, но даже почти не получил травм: отделался только царапинами. Счастливчиком оказался 34-летний Антон К. Первое обследование показало, что у него нет переломов.
Выживший в крушении L-410 Антон К. Фото © Соцсети
По последним данным Лайфа, погибло четыре человека. Это пилот и трое пассажиров. Несколько человек смогли выбраться из обломков воздушного судна самостоятельно. Ещё нескольких удалось вытащить. Заблокированы были тела нескольких погибших.
По нашим данным, среди пассажиров были федеральный судья Ольга Семёнова и помощник прокурора Казачинско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева. Обеих достали живыми.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным даннным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.
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