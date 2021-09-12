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"Под сукном ничего нет": В Кремле ответили на вопрос о возможности политической интеграции РФ и Белоруссии

Там подчеркнули, что сейчас об этом речь пока не идёт. Такой процесс не исключается теоретически.

12 сентября, 19:48
<p>Скриншот видео ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66648/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Kzpmb055r2o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОНТ</a></p>

Скриншот видео © ОНТ

Политическая интеграция России и Белоруссии возможна в будущем, если странам это будет выгодно и они будут к этому готовы, однако сейчас речь об этом не идёт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом в интервью белорусским СМИ.

"Сейчас под сукном ничего нет. Два президента — и Путин, и Лукашенко — достаточно подробно рассказали об этом мифе последующей политической интеграции <…> Первое: в настоящий момент о политической интеграции речь не идёт. Второе: она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", — сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Песков отметил, что сейчас такую политическую интеграцию никто не готовит. Это был бы совсем другой уровень, к которому готовности пока нет.

"Не нужно искать что-то под сукном, потому что принятие этих 28 союзных программ не означает их моментальную реализацию. Чтобы их реализовать, предстоит титаническая работа <…> нас ожидает очень длинный путь", — сказал Песков.

Песков — о программах России и Белоруссии: Это, как говорят, win-win situation

Песков — о программах России и Белоруссии: Это, как говорят, win-win situation

Ранее Лайф писал, что Песков заявил о заинтересованности РФ и Белоруссии в выстраивании добрых отношений с ЕС. В первую очередь речь идёт о восстановлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, отметили в Кремле, указав, что диалог необходим для ухода от санкционной политики.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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