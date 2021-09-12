Выживших при крушении L-410 в Приангарье эвакуируют на лодках. Видео © LiFE

Пострадавших при крушении самолёта L-410 в Иркутской области приходится эвакуировать с места падения воздушного судна на лодках — перевозить на другой берег реки Киренги. Видео этого процесса оказалось в распоряжении Лайфа.

Дело в том, что самолёт упал в труднодоступной местности, в нескольких километрах от аэропорта. Это случилось около села Казачинское, расположенного примерно в 500 километрах от Иркутска. Спасателям потребовалось время, чтобы найти место крушения, а потом добраться туда.

Мы рассказывали, что несколько человек смогли выбраться из обломков воздушного судна самостоятельно. Ещё нескольких удалось вытащить. Также, по предварительным данным, заблокированными в разрушенном фюзеляже остаются тела нескольких погибших. На момент публикации этого материала известно о четверых погибших: трёх пассажирах и одном члене экипажа.