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Выживших при крушении L-410 в Приангарье эвакуируют на лодках

Самолёт потерпел крушение в труднодоступной местности. Ушло некоторое время, чтобы найти место его падения, а затем добраться туда.

12 сентября, 19:21

Выживших при крушении L-410 в Приангарье эвакуируют на лодках. Видео © LiFE

Пострадавших при крушении самолёта L-410 в Иркутской области приходится эвакуировать с места падения воздушного судна на лодках — перевозить на другой берег реки Киренги. Видео этого процесса оказалось в распоряжении Лайфа.

Дело в том, что самолёт упал в труднодоступной местности, в нескольких километрах от аэропорта. Это случилось около села Казачинское, расположенного примерно в 500 километрах от Иркутска. Спасателям потребовалось время, чтобы найти место крушения, а потом добраться туда.

Мы рассказывали, что несколько человек смогли выбраться из обломков воздушного судна самостоятельно. Ещё нескольких удалось вытащить. Также, по предварительным данным, заблокированными в разрушенном фюзеляже остаются тела нескольких погибших. На момент публикации этого материала известно о четверых погибших: трёх пассажирах и одном члене экипажа.

Выжившие ждут помощи на земле: Лайф публикует фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Выжившие ждут помощи на земле: Лайф публикует фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным даннным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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