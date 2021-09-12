В Германии углядели оскорбление Меркель в отказе Дуды от встречи

Оскорблением в финале 16-летней карьеры канцлера назвали в Германии отказ польского президента Анджея Дуды от встречи с Ангелой Меркель. Газета Die Welt приводит данные, согласно которым встреча политиков всё-таки планировалась заранее, однако Меркель пришлось менять программу визита уже по прибытии в Варшаву.

"Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель", — пишет автор статьи Филипп Фриц.

Газета отмечает, что польские СМИ заранее писали о том, что встреча с Дудой может и не состояться из-за его визита в Катовице. Между тем, подчёркивает автор, во время "прощального турне" канцлера приняли президенты не входящих в ЕС США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский.Таким образом, отмечает журналист, шаг Варшавы — это оскорбление, свидетельствующее о конфликте между двумя государствами. По мнению Фрица, польская сторона отвечает на то, что Меркель, в свою очередь, не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.

В материале говорится и о том, что в польских СМИ всё больше выставляют Германию врагом, между странами всё чаще возникают разногласия, Варшава всё крепче задумывается над выходом из Евросоюза. Несмотря на хорошие товарооборотные отношения между странами, на сегодняшний день в политическом смысле Варшаве и Берлину "нечего сказать друг другу".

Между тем, как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, польская сторона сообщила германской о связанных с графиком проблемах президента. "Канцлер относится с пониманием", — сказал он. Gazeta Wyborcza со ссылкой на дипломатические источники написала, что встреча не состоялась, так как сроки визита Меркель оговаривались в первую очередь с канцелярией польского правительства, а не президентским дворцом, что обидело главу государства. Есть и мнение, что Дуда не хочет встречаться с Меркель из-за конфликта вокруг газопровода "Северный поток – 2": Варшава последовательно выступала против реализации трубопровода.