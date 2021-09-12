Выжившие ждут помощи на земле: Лайф публикует фото с места крушения L-410 в Иркутской области
Несколько человек смогли выбраться из разрушенного фюзеляжа самостоятельно, ещё нескольких удалось вытащить подоспевшим медикам и спасателям.
Пассажирский самолёт L-410 рухнул в Иркутской области вдали от инфраструктуры. Люди, которым удалось выжить, ожидали помощи, сидя на земле рядом с обломками воздушного судна. Это видно на фото с места аварии, которые оказались в распоряжении Лайфа.
Мы рассказывали, что несколько человек смогли выбраться из обломков воздушного судна самостоятельно. Ещё нескольких удалось вытащить. Также, по предварительным данным, заблокированными в разрушенном фюзеляже остаются тела нескольких погибших.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным даннным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.
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