











Пассажирский самолёт L-410 рухнул в Иркутской области вдали от инфраструктуры. Люди, которым удалось выжить, ожидали помощи, сидя на земле рядом с обломками воздушного судна. Это видно на фото с места аварии, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Мы рассказывали, что несколько человек смогли выбраться из обломков воздушного судна самостоятельно. Ещё нескольких удалось вытащить. Также, по предварительным данным, заблокированными в разрушенном фюзеляже остаются тела нескольких погибших.