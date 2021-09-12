Диспетчер светил пилотам разбившегося в Иркутской области самолёта при заходе на посадку, но это не помогло
Жители села Казачинское находились в неведении относительно произошедшего в ночи крушения, а узнав, поспешили на помощь людям.
Носилки для пострадавших при падении самолёта. Скриншот видео © LIFE
Первое сообщение о падении пассажирского самолёта L-410 жители села Казачинское получили в половину первого ночи. Как узнал Лайф, после того, как они добрались до местного аэропорта, выяснились подробности происшествия.
Диспетчер на месте объяснил, что сказал командиру воздушного судна, чтобы тот повторно заходил на посадку, в первый раз у него ничего не вышло из-за густого тумана. Однако на втором круге не помог даже свет специального оборудования сотрудника воздушной гавани. Тогда-то самолёт и пропал с радаров.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Предварительно, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта, а нашли его местные жители. Лайф публиковал первое видео с места спасательной операции, а также список пассажиров и членов экипажа.
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