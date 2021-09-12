В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Жители республики не хотят прививаться этим препаратом. Между тем эпидемиологическая обстановка ухудшается — госпитализированных с коронавирусом становится всё больше.
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В Чехии собираются уничтожить 45 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Даниэл Кэпл.
"В октябре заканчивается срок годности 55 тысяч доз вакцин производства AstraZeneca, и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить, так как закон не позволяет передать их в дар [третьей стороне]. Примерно 10 тысяч доз препарата медики смогут использовать для введения вторых прививок [и завершения курса вакцинации тех, кто ранее получил им первый укол]. Если оставшиеся 45 тысяч доз не будут использованы, то они должны быть утилизированы", — сказал Кэпл.
Минздрав также отмечает, что жители Чехии перестают проявлять интерес к вакцинации от коронавируса. Так, если в начале июля врачи прививали от ковида ежедневно более 100 тысяч человек, а в начале августа этот показатель составлял 50 тысяч, то в течение текущей недели медики вакцинировали каждый день по 15 тысяч человек.
Ранее, 27 августа, Россия сняла ограничения на полёты в Чехию, а также в Доминикану и Южную Корею. Решение было принято по результатам обсуждения эпидобстановки в отдельных странах членами оперштаба.
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