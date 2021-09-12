В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Чехии собираются уничтожить 45 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Даниэл Кэпл.

"В октябре заканчивается срок годности 55 тысяч доз вакцин производства AstraZeneca, и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить, так как закон не позволяет передать их в дар [третьей стороне]. Примерно 10 тысяч доз препарата медики смогут использовать для введения вторых прививок [и завершения курса вакцинации тех, кто ранее получил им первый укол]. Если оставшиеся 45 тысяч доз не будут использованы, то они должны быть утилизированы", — сказал Кэпл.

Минздрав также отмечает, что жители Чехии перестают проявлять интерес к вакцинации от коронавируса. Так, если в начале июля врачи прививали от ковида ежедневно более 100 тысяч человек, а в начале августа этот показатель составлял 50 тысяч, то в течение текущей недели медики вакцинировали каждый день по 15 тысяч человек.