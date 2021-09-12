Израиль перехватил ракету, запущенную из сектора Газа
Граничащие с палестинским анклавом районы третий день подряд подвергаются обстрелам.
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Палестинские радикалы выпустили ракету из сектора Газа в сторону израильской территории. Её перехватила система ПВО "Железный купол". Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Несколько минут назад сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот (находится на юге Израиля. — Прим. Лайфа) и районах, прилегающих к сектору Газа. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", — говорится в релизе.
В то же время израильская радиостанция "Кан" сообщила, что радикалы из Газы обстреливают ракетами уже третий день. Так, 10 и 11 сентября они выпустили по одной ракете в сторону города Сдерот. Оба раза снаряды были перехвачены "Железным куполом". В ответ на такие действия израильские истребители и вертолёты поразили цели ХАМАС в Газе.
В конце августа Израиль нанёс несколько бомбовых ударов по районам сектора Газа. В армии страны утверждают, что атаковали объекты движения ХАМАС.
Напомним, в начале мая произошла эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. На протяжении 11 дней они обменивались ракетными ударами. Жертвами стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками вступил в силу 21 мая.
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