Люди стучали по корпусу: Трёх человек достали живыми из-под обломков разбившегося в Иркутской области L-410
Также спасатели извлекли женщину без признаков жизни. Нескольким пассажирам удалось спастись самостоятельно. Под завалами, по предварительным данным, остаются тела ещё трёх погибших.
Обломки самолёта. Фото © LIFE
Обломки самолёта L-410. Фото © LIFE
Спасатели достали трёх человек живыми из-под обломков разбившегося неподалёку от села Казачинское в Иркутской области пассажирского самолёта L-410. Как стало известно Лайфу, люди стучали по железу, чтобы их смогли обнаружить и помочь выбраться. Ранее сообщалось, что ещё несколько человек спаслись самостоятельно.
Кроме того, одну женщину извлекли без признаков жизни. Под обломками, по предварительным данным, находятся тела ещё трёх человек, включая пилота воздушного судна.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным даннным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.
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