Обломки самолёта L-410. Фото © LIFE

Спасатели достали трёх человек живыми из-под обломков разбившегося неподалёку от села Казачинское в Иркутской области пассажирского самолёта L-410. Как стало известно Лайфу, люди стучали по железу, чтобы их смогли обнаружить и помочь выбраться. Ранее сообщалось, что ещё несколько человек спаслись самостоятельно.

Кроме того, одну женщину извлекли без признаков жизни. Под обломками, по предварительным данным, находятся тела ещё трёх человек, включая пилота воздушного судна.