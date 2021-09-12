Mercedes и BMW решили искусственно сохранять высокие цены на свою продукцию

Немецкие автоконцерны Daimler и BMW в будущем планируют ограничить в объёмах поставки своих автомобилей. Кроме того, производители намерены сделать ставку на премиальный сектор, это позволит сохранить цены на транспорт на том высоком уровне, которого они достигли во время пандемии. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Отмечается, что за время коронавирусной пандемии производители автомобилей по всему миру столкнулись с нехваткой микросхем. Это привело к понижению уровня предложений новых машин и повышению ценника на них. Так, Daimler и BMW пришли к выводу, что клиенты готовы платить больше за транспортные средства, которые приобретают у них.

"Мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос", — сказал директор по финансовым вопросам Daimler Харальд Вильгельм, добавив, что вместе с этим компания "будет совершать переход к более высокому, люксовому сегменту".

С концепцией согласны в BMW. По словам директора по финансовым вопросам баварской автокомпании Николаса Петера, концерн "зафиксировал значительное улучшение способности по ценообразованию за последние 24 месяца". Поэтому производитель "намерен сохранить подход к обеспечению поставок".

Кроме того, за время пандемии автокомпании отменили или сократили скидки своим клиентам. А какие-то модели даже продают по стоимости выше, чем указана на ценнике. По словам Петера, клиенты готовы ожидать машины несколько месяцев, это, как он утверждает, делает впечатления от приобретения ещё более яркими.

"Клиенты готовы ждать от трёх до четырёх месяцев, и это помогает нашей способности устанавливать цены. Конечно, время ожидания не должно быть очень долгим. Если же вы покупаете машину премиум-класса, такую как BMW, это эмоциональное решение. Уверен, что небольшое ожидание оставляет у покупателей ещё более яркие и сильные впечатления", — пояснил Петер.

Также сообщается, что по итогам последнего отчётного периода по сравнению с аналогичным отрезком 2018 года на данный момент доходы от продаж компании Daimler увеличились до 12,2%, когда было 8,4%. У BMW такой же показатель вырос с 8,6 до 16%.