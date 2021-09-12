"Дай топор!": Спасатели показали видео с поиском людей среди обломков рухнувшего L-410
Судя по кадрам с места крушения, воздушное судно в результате удара полностью уничтожено, но взрыва или возгорания не было.
Спасатели показали видео с поиском людей среди обломков рухнувшего L-410. Видео © ГУ МЧС РФ по Иркутской области
Спасатели буквально разбирали обломки фюзеляжа рухнувшего в Иркутской области самолёта L-410, чтобы достать оттуда людей. Приходилось пользоваться всеми подручными средствами, в том числе топорами. Видео этого процесса публикует ГУ МЧС РФ по региону.
"На месте аварийной посадки самолёта L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается около 50 человек и 10 единиц техники. К сожалению, погибло четыре человека", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Лайфа, погибли трое пассажиров и один член экипажа. Несколько человек смогли выбраться из обломков самостоятельно, ещё нескольких удалось достать. Выживших переправляют на лодках. Дело в том, что самолёт упал на острове, поэтому спасателям потребовалось время, чтобы добраться до места аварии.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным даннным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.
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