Спасатели показали видео с поиском людей среди обломков рухнувшего L-410. Видео © ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Спасатели буквально разбирали обломки фюзеляжа рухнувшего в Иркутской области самолёта L-410, чтобы достать оттуда людей. Приходилось пользоваться всеми подручными средствами, в том числе топорами. Видео этого процесса публикует ГУ МЧС РФ по региону.









"На месте аварийной посадки самолёта L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается около 50 человек и 10 единиц техники. К сожалению, погибло четыре человека", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Лайфа, погибли трое пассажиров и один член экипажа. Несколько человек смогли выбраться из обломков самостоятельно, ещё нескольких удалось достать. Выживших переправляют на лодках. Дело в том, что самолёт упал на острове, поэтому спасателям потребовалось время, чтобы добраться до места аварии.