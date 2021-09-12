Лайф публикует список погибших при крушении L-410 в Иркутской области
На борту находилось 16 человек, из них погибли четверо. Остальных уже достали из-под обломков самолёта и передали медикам.
Фото © МЧС РФ
В Иркутской области при крушении пассажирского самолёта L-410 погибло четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Список жертв катастрофы оказался в распоряжении Лайфа.
Список погибших:
- Татьяна Попович, пассажир
- Александр Андреев, пассажир
- Виталий Гужва, пассажир
- Владимир Черненко, член экипажа
Как мы сообщали ранее, всего на борту было 16 человек, в том числе 14 пассажиров и двое членов экипажа. Лайф публиковал полный список. Как сообщили в МЧС, все выжившие уже извлечены из-под обломков самолёта и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. По нашим данным, на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным даннным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть на ВПП и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта.
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