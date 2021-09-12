Лайф публикует список погибших при крушении L-410 в Иркутской области

В Иркутской области при крушении пассажирского самолёта L-410 погибло четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Список жертв катастрофы оказался в распоряжении Лайфа.

Список погибших: Татьяна Попович, пассажир

Александр Андреев, пассажир

Виталий Гужва, пассажир

Владимир Черненко, член экипажа

Как мы сообщали ранее, всего на борту было 16 человек, в том числе 14 пассажиров и двое членов экипажа. Лайф публиковал полный список. Как сообщили в МЧС, все выжившие уже извлечены из-под обломков самолёта и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.