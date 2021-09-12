Песков назвал украинцев родственниками россиян

Российский и украинский народы остаются родственными, несмотря на нынешнюю "дружбу" двух стран. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусским СМИ.

"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растёт количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию", — сказал Песков в интервью телеканалу ОНТ.

Он подчеркнул, что "всё равно мы все славяне и мы действительно родственники".