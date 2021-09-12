Песков назвал украинцев родственниками россиян
Вместе с тем, по мнению представителя Кремля, в соседней стране сейчас растёт количество "оболваненных пропагандой".
Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Российский и украинский народы остаются родственными, несмотря на нынешнюю "дружбу" двух стран. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусским СМИ.
"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растёт количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию", — сказал Песков в интервью телеканалу ОНТ.
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Он подчеркнул, что "всё равно мы все славяне и мы действительно родственники".
Как рассказывал Лайф, ранее Песков заявлял, что на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть. При этом, по словам представителя Кремля, молодое поколение в Незалежной воспитывается "в духе ненависти к России".
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